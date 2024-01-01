Услуги агента:
- Поиск и переговоры
- Оплата и контроль
- Отгрузка и доставка
- Ваш представитель в КитаеЗадать вопрос
Как нанять агента в Китае
- Позвоните нам или отправьте запрос с описанием ваших бизнес целей и задач на территории КНР.
- Получите от нас коммерческое предложение и счёт, с указанием конкретных возможных действий с нашей стороны, как представителя ваших интересов перед китайскими контрагентами.
- Подписание агентского соглашения (договора на оказание услуг), запускает процесс решения оговоренных задач.
- По результатам проделанной работы, ответственный агент предоставит детальный отчёт.
Мы предоставляем услуги посредника и агента в Китае с 2015 года.
Всё это время, как представитель в Китае, помогаем собственникам и руководителям бизнеса из стран Восточной и Западной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, а также обеих Америк, успешно вести бизнес с предпринимателями Китая.
Мы всегда готовы к переговорам на русском, китайском и английском языках. Больше информации изложено на станице "О нас", а обговорить детали и удостовериться в нашей компетенции, вы можете связавшись с нами наиболее удобным из предложенных на станице "Контакты" каналом связи.
Агент и представитель в Китае
Это лицо специализирующееся на содействии компаниям и физическим лицам из других стран, решать их бизнес задачи на территории Китая, без необходимости найма собственного штата сотрудников и аренды офиса в Поднебесной.
Возможности агента:
- организовать и сопроводить в деловой поездке по предприятиям и выставкам;
- находить требуемые товары и их поставщиков;
- проверять потенциального контрагента и качество продукции;
- общаться и договариваться с китайскими предпринимателями;
- организовать производственный процесс;
- обеспечить складирование и отправку товаров.
Цены на услуги агента
|Услуга
|Тариф
|Поиск (простой)
|бесплатно
|Поиск (стандартный)
|от 50$
|Переговоры
|от 100$
|Переводчик
|от 200$
|Проверка (выездная)
|от 200$
Услуги посредника
|Услуга
|Комиссия
|Выкуп из магазинов
|до 10%
|Оплата продавцу
|от 5%
|Сделка под ключ
|от 3%
|Прочие услуги:
|прейскурант
Посредник в Китае
Это компания, которая выступает промежуточным звеном в торговых сделках между покупателем и продавцом. Премиальное вознаграждение посредника составлять процент от суммы заключённого контракта.
Посредник в Китае полезен, когда:
- требуется выкуп с китайских сайтов;
- покупатель сам не желает заниматься поиском, проверкой или производством требуемой продукции;
- условия и предложение посредника соответствуют актуальной ситуации на рынке;
- покупатель не может оплатить товар напрямую продавцу;
- продавец не готов заниматься экспортом.
Бизнес представитель в Китае пригодится здесь:
Агент должен говорит по китайски, потому часто сопровождает заказчика либо посещает выставку как представитель заказчика — выполняя поручение
Посещение агентом рынков и торговых комплексов с целью отбора образцов либо закупки нужного товара, востребованная услуга для малого и среднего бизнеса
Постоянно знакомясь и общаясь с китайскими бизнесменами, посредник в Китае обрастает связями и может сами предлагать выгодные цены
Поездки по фабрикам - основная работа агентов и посредников в Китае. Переговоры, инспекции и отгрузки — удел представителя
Как представитель в Китае обязуюсь:
资格性Компетентность
В нашем активе опыт по работе и обслуживанию торговых сделок во множестве товарно-производственных направлений и пусть, даже, еще большими остаются те направления в которых мы не работали, мы всегда готовы поднять специализированную литературу, проконсультироваться со специалистами и досконально подготовиться для компетентной поддержки ваших интересов, будь то перевод, инспектирование или закупка
移动性Мобильность
Мы способны работать по всему Китаю и оперативно оказаться в интересующем вас городе, своими силами или путем привлечения наших партнеров - агентов и представителей в отдалённых провинциях, которых за более чем 5 лет активной деятельности у нас множество
个性Индивидуальность
Качественное, индивидуальное обслуживание интересов каждого клиента это – основной приоритет в конкурентной борьбе
信息性Информативность
Имея достаточный опыт в организации и реализации собственных проектов, в различных сферах ВЭД, мы ясно понимаем приоритетность и последовательность предоставления тех или иных данных, на том или ином этапе бизнес процесса
及时性Своевременность
В нашем представлении, время это – основная, ценная и невосполнимая единица любого процесса. Будучи агентом, мы помогаем вам не только уклониться от излишних материальных затрат, но также печемся и о временных затратах
责任性Ответственность
В основе нашего дохода лежит долгосрочное сотрудничество, что не позволяет поверхностного, одноразового отношения, но требует максимальной осознанности для взаимовыгодного и продолжительного представления наших услуг, как вашего доверенного агента
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