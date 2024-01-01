Услуги агента:

Позвоните нам или отправьте запрос с описанием ваших бизнес целей и задач на территории КНР. Получите от нас коммерческое предложение и счёт, с указанием конкретных возможных действий с нашей стороны, как представителя ваших интересов перед китайскими контрагентами. Подписание агентского соглашения (договора на оказание услуг), запускает процесс решения оговоренных задач. По результатам проделанной работы, ответственный агент предоставит детальный отчёт.

Мы предоставляем услуги посредника и агента в Китае с 2015 года.

Всё это время, как представитель в Китае, помогаем собственникам и руководителям бизнеса из стран Восточной и Западной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, а также обеих Америк, успешно вести бизнес с предпринимателями Китая.

Мы всегда готовы к переговорам на русском, китайском и английском языках. Больше информации изложено на станице "О нас", а обговорить детали и удостовериться в нашей компетенции, вы можете связавшись с нами наиболее удобным из предложенных на станице "Контакты" каналом связи.