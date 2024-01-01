Услуги агента:

  • Поиск и переговоры
  • Оплата и контроль
  • Отгрузка и доставка

- Ваш представитель в Китае

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Как нанять агента в Китае

  1. Позвоните нам или отправьте запрос с описанием ваших бизнес целей и задач на территории КНР.
  2. Получите от нас коммерческое предложение и счёт, с указанием конкретных возможных действий с нашей стороны, как представителя ваших интересов перед китайскими контрагентами.
  3. Подписание агентского соглашения (договора на оказание услуг), запускает процесс решения оговоренных задач.
  4. По результатам проделанной работы, ответственный агент предоставит детальный отчёт.

Мы предоставляем услуги посредника и агента в Китае с 2015 года.
Всё это время, как представитель в Китае, помогаем собственникам и руководителям бизнеса из стран Восточной и Западной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, а также обеих Америк, успешно вести бизнес с предпринимателями Китая.

Мы всегда готовы к переговорам на русском, китайском и английском языках. Больше информации изложено на станице "О нас", а обговорить детали и удостовериться в нашей компетенции, вы можете связавшись с нами наиболее удобным из предложенных на станице "Контакты" каналом связи.

агент в Китае ChinaВЭД

Агент и представитель в Китае

Это лицо специализирующееся на содействии компаниям и физическим лицам из других стран, решать их бизнес задачи на территории Китая, без необходимости найма собственного штата сотрудников и аренды офиса в Поднебесной.

Возможности агента:

  • организовать и сопроводить в деловой поездке по предприятиям и выставкам;
  • находить требуемые товары и их поставщиков;
  • проверять потенциального контрагента и качество продукции;
  • общаться и договариваться с китайскими предпринимателями;
  • организовать производственный процесс;
  • обеспечить складирование и отправку товаров.

Цены на услуги агента

УслугаТариф
Поиск (простой)бесплатно
Поиск (стандартный)от 50$
Переговорыот 100$
Переводчикот 200$
Проверка (выездная)от 200$

Услуги посредника

УслугаКомиссия
Выкуп из магазиновдо 10%
Оплата продавцуот 5%
Сделка под ключот 3%
Прочие услуги:прейскурант

Посредник в Китае

Это компания, которая выступает промежуточным звеном в торговых сделках между покупателем и продавцом. Премиальное вознаграждение посредника составлять процент от суммы заключённого контракта.

Посредник в Китае полезен, когда:

  • требуется выкуп с китайских сайтов;
  • покупатель сам не желает заниматься поиском, проверкой или производством требуемой продукции;
  • условия и предложение посредника соответствуют актуальной ситуации на рынке;
  • покупатель не может оплатить товар напрямую продавцу;
  • продавец не готов заниматься экспортом.

Бизнес представитель в Китае пригодится здесь:

представитель на выставку

Выставки Китая

Агент должен говорит по китайски, потому часто сопровождает заказчика либо посещает выставку как представитель заказчика — выполняя поручение

торговый агент на рынок

Рынки Китая

Посещение агентом рынков и торговых комплексов с целью отбора образцов либо закупки нужного товара, востребованная услуга для малого и среднего бизнеса

посредник для закупки товаров

Товары из Китая

Постоянно знакомясь и общаясь с китайскими бизнесменами, посредник в Китае обрастает связями и может сами предлагать выгодные цены

агент для посещения фабрики

Фабрики Китая

Поездки по фабрикам - основная работа агентов и посредников в Китае. Переговоры, инспекции и отгрузки — удел представителя

Как представитель в Китае обязуюсь:

资格性Компетентность

В нашем активе опыт по работе и обслуживанию торговых сделок во множестве товарно-производственных направлений и пусть, даже, еще большими остаются те направления в которых мы не работали, мы всегда готовы поднять специализированную литературу, проконсультироваться со специалистами и досконально подготовиться для компетентной поддержки ваших интересов, будь то перевод, инспектирование или закупка

移动性Мобильность

Мы способны работать по всему Китаю и оперативно оказаться в интересующем вас городе, своими силами или путем привлечения наших партнеров - агентов и представителей в отдалённых провинциях, которых за более чем 5 лет активной деятельности у нас множество

个性Индивидуальность

Качественное, индивидуальное обслуживание интересов каждого клиента это – основной приоритет в конкурентной борьбе

信息性Информативность

Имея достаточный опыт в организации и реализации собственных проектов, в различных сферах ВЭД, мы ясно понимаем приоритетность и последовательность предоставления тех или иных данных, на том или ином этапе бизнес процесса

及时性Своевременность

В нашем представлении, время это – основная, ценная и невосполнимая единица любого процесса. Будучи агентом, мы помогаем вам не только уклониться от излишних материальных затрат, но также печемся и о временных затратах

责任性Ответственность

В основе нашего дохода лежит долгосрочное сотрудничество, что не позволяет поверхностного, одноразового отношения, но требует максимальной осознанности для взаимовыгодного и продолжительного представления наших услуг, как вашего доверенного агента

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Сертификаты:ISO 1400, ISO 9001

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